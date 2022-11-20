Trabzonsporlu Larsen’den transfer cevabı

Trabzonspor ’un sağ beki Larsen, eski kulübü Brondby’ye gideceğine dair çıkan transfer haberlerine cevap verdi.

Danimarka Milli Takımı’nın kampında konuşan tecrübeli oyuncu, “Şu anda Trabzonspor’da olduğum için mutluyum. Gerçekten harika takım arkadaşlarım var. Bu yıl şampiyonluğu tekrar kazanmak için uğraşacağız. Brondby benimle ilgileniyor olabilir ama sözleşmem var. Gelecekte neler olacağını şimdiden bilemeyiz” ifadelerini kullandı.