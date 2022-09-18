Trabzonsporlu Larsen: Mutluyuz ama pek kolay olmadı

Süper Lig 'de Trabzonspor , Gaziantep FK'yı 3-2 devirdi.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jens Stryger Larsen, kötü başladıkları maçı çevirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız kendi varlığımız hissettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" ifadelerini kullandı.

Larsen, sakatlığı ile ilgili soruya da "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık. Bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim" yanıtını verdi.

TRABZON, (DHA)







