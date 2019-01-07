Trabzonspor'un Slovak yıldızı Juraj Kucka'nın bir süredir Serie A ekiplerinden Parma'yla birlikte anılıyordu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da dün yaptığı açıklamada çıkan dedikoduları doğrulamıştı.

Dün akşam yapılan antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla ilgili menajeri Karol Csonto'dan flaş bir açıklama geldi.

Slovakya'da yayım yapan spor gazetesi Sport'a konuşan Ksonto, Bordo Mavili yönetimin futbolcuyu bırakmak istemediğini söylerken şunları kaydetti:

"Doğru zaman geldiğinde her şeyi öğreneceksiniz. Juraj'ın geleceği hakkında konuşuyoruz ancak problem şu ki Trabzonspor, oyuncunun gitmesini istemiyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler