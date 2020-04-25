Bordo-Mavili takımın kaptanı Jose Sosa, ülkesinden TNT Sports’a açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 35 dakikalık bir röportaj veren ve görüntülü olarak yayına bağlanan Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili konuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Sosa ve Novak’la prensipte anlaştık” demesine rağmen Sosa, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Tecrübeli futbolcu, “Sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Ama tüm bu yaşananlardan sonra ne olacak bilmiyorum. Her yerde koronavirüs sorunu var. FIFA’nın sözleşmeleri lig bitimine kadar uzatacağına dair görüşler var. Çünkü benim durumumda pek çok futbolcu bulunuyor. Kontratımın son dönemi içindeyim. Şimdi konuşursam, kulüple sorun yaşayabilirim. Bu yüzden konuşmak için biraz daha bekleyeceğim. Trabzon’da mutluyum ve görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra ‘Arjantin’e döneceğim’ diye bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları yanıltmamalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Bayern’de iken dönmüştüm’

Estudiantes’in altyapısında yetişen Sosa’ya, eski kulübüyle bağları da soruldu. Trabzonspor’unmaestrosu, “Eski takım arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. Herkesle çok iyi iletişimim var. Sebastian Veron’la da (Estudiantes Başkanı) öyle. Benden dikkatli olmamı istiyorlar. Kendime ve aileme dikkat ediyorum. Herkes gelecek kararımı bilmek istiyor. Kız kardeşim bile aradı. Bayern Münih’teyken geri dönmek zorunda kaldım ve döndüm. Eğer geri dönmem gerekirse, Estudiantes’e döneceğim” dedi.

"Mikel gereksiz davrandı"

Jose Sosa, koronavirüs nedeniyle İngiltere’deki ailesinin yanına giden ve Trabzonspor’la sözleşmesini fesh eden Obi Mikel’e o günlerde tepki göstermişti. Televizyon röportajında bu konuya değinen Sosa, “Maçların seyircisiz olduğu dönemde salgın yeni yeni yayılıyordu. O dönemde bazı oyuncular korktular. Uçuşlara bakmaya başladılar. Obi Mikel de bu konuda sosyal medyada gereksiz bir açıklama yaptı ve içeriğini tam bilmediğim bir şekilde takımdan ayrıldı” diye konuştu.

‘Annem ve babam dönemedi’

Türkiye’de sağlık anlamında her şeyin iyi olduğunu söyleyen Sosa, “Ailem, annem ve babam... Hepimiz bir aradayız. Annemin ve babamın, salgının yeni başladığı dönemde geri dönüş biletleri vardı. Ama uçuşlar kapanınca burada kaldılar. Şubat’tan beri buradalar. Uzun süredir bu kadar bir arada olamıyorduk. Benim için iyi oldu. Ayrıca annemin güzel yemeklerini yiyebiliyorum” dedi.

‘Türkiye’de şanslıyız’

Salgın nedeniyle korkup korkmadığı sorulan Arjantinli yıldız, net konuştu. Trabzonspor’un kaptanı, “Salgın buraya Arjantin gibi geç geldi. Avrupa ülkeleri gibi frenlemesi zor olmadı. 1 maç seyircisiz oynadık ve ara verdik. Oyuncular olarak burada pek korkmadık. Türkiye’de şanslıyız. Dünya çapında bir pandemi geldiğinde hazırdık. Neler olabileceğini biliyorum” yorumunu yaptı.