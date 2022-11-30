Trabzonsporlu isme yakın takip

Trabzonspor , kamp çalışmalarının Trabzon’da gerçekleşen ilk etabını tamamladı. Önceki gün izinli olan ekip dün öğle saatlerinde özel uçakla Antalya’ya gitti.

Bordo- Mavililer’in Antalya kafilesine, teknik direktör Abdullah Avcı’nın belirlediği U19 takımından 3 oyuncu da katıldı. A takımla birlikte idman yapan gençlerden santrfor Poyraz Yıldırım, sol bek Arif Boşluk ve sağ bek Caner Uzun da kafilede yer aldı. A takımda izinli olan futbolcular, Antalya kampında ekibe katılacak.

Antalya etabında rakip İngilizler

Trabzonspor’un dün başlayan Antalya kampı 9 Aralık Cuma günü sona erecek. Karadeniz ekibi, 10 gün sürecek hazırlık kampında, 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak.

Marc Bartra ameliyat oldu

Trabzonspor’un sezon başında Real Betis’ten transfer ettiği İspanyol stoper Marc Bartra, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan Konyaspor maçında burnuna darbe aldı. Maç sonrasında yapılan kontrollerde Bartra´nın burun kıkırdağında hasar oluştuğu belirlendi.

Medikal tedavisine başlayan oyuncu, tedaviye cevap vermemesi ve nefes almakta zorlanması nedeniyle İspanya’nın Barselona şehrinde ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz İspanya’nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Montasser Lahtimi takip altında!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor’da kadroda düşünülmeyen isimler için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor’dan son olarak Murat Cem Akpınar’ı kiralık olarak kadrosuna katan Giresunspor’un Montasser Lahtimi’nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Trabzonspor’a sezon başında FUS Rabat takımından transfer edilen 21 yaşındaki Montasser Lahtimi 2 karşılaşmada 19 dakika süre alabildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın kamp sonrası kararı ile birlikte genç oyuncunun durumu belli olacak.

Maxi Gomez: Üzgünüz

2022 Dünya Kupası H Grubu’nda Portekiz ile Uruguay, önceki akşam Lusail Stadyumu’nda karşılaştı. Trabzonsporlu Maxi Gomez 72. dakikada Darwin Nunez’in yerine oyuna dahil oldu. Zorlu maçı 2-0 kazanan Portekiz, 6 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Maxi Gomez, maç sonu açıklamasında, “Forma şansı bulduğum için sevinçliyim ama harika oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Gana ile oynayacağımız maç final gibi olacak. O maçı kazanarak yola devam edeceğimizi düşünüyoruz. Aldığımız sonuçlar için üzgünüz” ifadelerini kullandı.