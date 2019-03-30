Trabzonspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Bordo Mavili ekipten ayrılması beklenen Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, ülkesinde katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu.

W Radio'ya konuşan 33 yaşındaki santrfor, Spor Toto Süper Lig'in fiziksel açıdan zorlayıcı olduğunu ancak hem lige hem de takım arkadaşlarına çok iyi uyum sağladığını söyledi.

"Meksika'ya gitme fırsatını elde eden her Kolombiyalı futbolcu bunu değerlendirmeli." diyerek olası tekliflere açık kapı bırakan tecrübeli oyuncu, "Meksika, Brezilya ve Arjantin ligleri genç futbolcular için bir sıçrama tahtası." yorumunu yaptı.

Hâlâ Kolombiya Milli Takımı'nda oynamanın hayallerini kurduğunu söyleyen Bordo Mavili yıldız, "Tekrar çağrılırsam gideceğim. Aksi hâlde ise bir taraftar olarak ülkemi desteklemeye devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Rodallega, ligde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maç sonrası Instagram hesabından taraftarların yorumlarına verdiği yanıtlarda sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler