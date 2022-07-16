Geçtiğimiz sezon çapraz bağları koptuktan sonra sözleşmesi dondurulan ancak yeni sezon için yeni kontrat yapılan Gervinho için teknik direktör Abdullah Avcı, 'Gelecek planlarımda yok' raporunu sunmuştu. Bunun üzerine 35 yaşındaki futbolcuya 'kulüp bul' mesajı gönderilmişti.

Fildişi Sahilli yıldız bir süredir görüştüğü Aris için sağlık kontrollerinden geçmek adına dün akşam saatlerinde Yunanistan'a gitmişti. Tecrübeli oyuncu, Yunan ekibiyle her konuda anlaştı ve Sarı-Siyahlılar transferi resmen açıkladı.

Aris sosyal medya hesaplarından işte bu görselle Gervinho transferini duyurdu:







