Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı hareket

Aynı zamanda sahaya siyah ‘No to racism’ tişörtleriyle çıkıldı. PSG-Başakşehir maçında İstanbul ekibinin yardımcı hocası Webo’ya yönelik 4. hakemin ırkçı sözlerine Trabzonspor Kulübü sosyal medyadan anında tepki göstermişti.

Geçen sezondan 7 eksik, 3 fazla

Fırtına, geçen sezon ilk 11 maça bakıldığında 19 puan toplamış, 20 atıp, 13 gol yemişti. Bordo-Mavililer benzer periyotta bu kez 3 gol daha fazla yerken, rakip fileleri ise 13 kez havalandırabildi ve 13 puan topladı. Abdullah Avcı’nın hedefi, orta vadede kalesinde az gol gören ve hücumda daha yaratıcı olan bir takım oluşturmak. Trabzonspor, 15. haftadaki Galatasaray derbisine kadar sırasıyla Kayserispor (d), Çaykur Rize ve Hatayspor (d) ile karşılaşacak.