Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yaşadı

Süper Lig ’in 35’inci haftasında oynanan Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ’un 4 oyuncusu, 3 boyutlu sanal gerçeklik teknolojisiyle şampiyonluk günü yaşananları bu kez sanal ortamda deneyimledi. Trabzon’da bir alışveriş merkezinde kurulan sanal gerçeklik standını ziyaret eden Trabzonsporlu Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Berat Özdemir, 3 boyutlu VR gözlükleri takarak, sanal ortamda şampiyonluk maçı atmosferini yeniden yaşadı.

YENİDEN YAŞADILAR

VR gözlüklerle Antalyaspor maçı sonrası soyunma odası kutlamaları, maçın bitimiyle taraftarların sahaya hücum etmesi ve saha içi kutlamalar gibi sanal ortama aktarılan anları yeniden yaşayan futbolcular, görüntülerin gerçekliğine kapıldı. Kendi aralarında konuşan, zıplayan ve maç günü coşkusunu yeniden yaşayan oyuncuların eğlenceli halleri taraftarları güldürdü.

'TEKRAR İZLEDİK'

Sanal ortamda izledikleri şampiyonluk gününü ve hissettiklerini anlatan Berat Özdemir, “O ambiyansı tekrar izledik. Hepimizin ayakları titriyordu. O kadar kalabalık olduğumuzun farkında değildik. Bu kadar gerçek olacağını düşünmemiştim. Ne güzel ki Trabzonsporluyum” dedi.

'NE KADAR ADRENALİN YAŞADIĞIMI GÖRDÜM'

Maçın heyecanını yeniden yaşadığını söyleyen Yusuf Erdoğan, “İnsan yaşadığı duyguları o an anlayamıyor. Şu an onu yaşadım. İnanılmaz bir an inanılmaz bir stres ve adrenalin yaşadığımı şu n fark ettim. Antalya maçı sabahı uyandığımda arka adalemde kramp hissetmiştim. O günü izleyince ne kadar adrenalin yaşadığımızı gördüm. Trabzonspor’un bu ülkeden çok kupa alacağı var. O sene bu sene bundan sonra her sene inşallah” diye konuştu.

'COOL OLDUĞUMU SANIYORDUM'

Denswil de, “O gün ne hissettiklerimizin farkına vardık. O zaman bu stresle farkına varamamıştık. Bu şampiyonluğu taraftarımız için yaptık ve çok mutluyuz. İnşallah başka tecrübelerimiz de olur” dedi.

Puchacz da, “Hissettiklerimin ilk anda pek farkında değildim. Antalya maçına baktığımızda ben orada cool olduğumu sanıyordum ama öyle değilmişim. İçinde kendinizi Trabzonspor futbolcusu gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik bitiminde futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirerek forma imzaladı.

Selay SAYKAL / TRABZON (DHA)