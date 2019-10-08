Trabzonsporlu futbolcular kötü zeminden dolayı yakındı

Trabzonsporlu futbolcular Çaykur Rizespor maçının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu’na kötü zeminden dolayı yakındı ve normal bir mücadeleden 3-4 kat daha fazla zorlandıklarını anlattı. Ağaoğlu da futbolcuları bu özverilerinden dolayı tebrik etti.

08 Ekim 2019, Salı 06:35
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Trabzonsporlu futbolcular kötü zeminden dolayı yakındı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor mücadelesi sonrasında şehre futbolcularla birlikte döndü. Bordo-Mavili futbolcular ise Başkan Ağaoğlu’na kötü zeminden dolayı yakındı.

Oyuncular pasa dayalı bir oyuna sahip olduklarını ve bu yüzden hava şartları nedeniyle normal bir mücadeleden 3-4 kat daha fazla zorlandıklarını anlattı. Ağaoğlu da futbolcuları bu özverilerinden dolayı tebrik etti.

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