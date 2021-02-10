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Trabzonsporlu futbolcular "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek oldu

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu futbolcular 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasına destek oldu

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan videoda, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular Uğurcan Çakır, Ekuban, Erce Kardeşler, Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas’ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.

AA

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