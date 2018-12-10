Trabzonsporlu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi

Trabzonsporlu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.

10 Aralık 2018, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında alınan 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetiyle son 3 maçını da kazanan ve büyük moral bulan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularına iki gün izin verdi. Bu iznin ardından bordo-mavili futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Arjantin'in köklü kulüpleri River Plate ve Boca Juniors arasında oynanan Copa Libertadores finalini izlemek için İspanya'nın Madrid şehrine gittiler.

Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate'in oldu. Bordo-mavili futbolcular ise müsabakayı tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 16 Aralık Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ise 11 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

İHA

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