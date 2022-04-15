Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor 'da genç futbolcu Serkan Asan, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Serkan, 2010-11 sezonunda şampiyon olduklarını ancak kupalarını alamadıklarını söyledi.

İşte Serkan Asan'ın açıklamaları:

Beklemek, Trabzon'un genelinde biraz sıkıntıdır, sabırsızız. Bir an önce şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Resmileşmesini bekliyoruz. Takım da iyi hazırlandı. Kazanıp, bu hafta netleşmesini istiyoruz. Olmadı gelecek hafta kesin netleşmesini bekliyoruz.

Biz 2010-2011'de de şampiyon olduk ama kupamızı alamadık. O dönem resmileşmemişti. O dönem biz Abdüş ile birlikte oyuncuların önünde çıkıyorduk, Egemen hoca o zaman futbolcuydu. Trabzon'un geneli şampiyonluğu nasıl bekliyorsa, biz de öyle bekliyoruz.