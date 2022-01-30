Ortaya koyduğu mücadele, armaya karşı duyduğu aidiyet ve saha içindeki liderliğiyle Trabzonsporlular’ın gözbebeği olan Marek Hamsik, Slovakya basınına açıklamalarda bulundu. Sport.sk’ya konuşan 34 yaşındaki maestro, “Burada her şey harika gidiyor. Planlamalara zaten çok erken başlanmıştı. Bunun faydasını görüyoruz. Stat, tesisler ve çalışma ortamı mükemmel. Herkes tek bir hedefe odaklandı. Son maçta Galatasaray ’a karşı, deplasmanda 1-0’dan geri dönmek önemliydi. Bunu yapmak kolay değil. Gerçekten harika bir zafer” dedi.

‘2 kritik maçımız var’

İstanbul kulüplerine ciddi fark attıklarını vurgulayan Hamsik, “En yakın takipçimiz Konyaspor ... İyi bir sezon geçiriyorlar. 5 Şubat’ta Kasımpaşa ile oynadıktan sonra onlarla karşılaşacağız. Üst üste 2 kritik maç. Daha önümüzde 15 hafta var. Dikkatli olmalıyız. Şehir şampiyonluk bekliyor. Ben de yıllardır bunu istiyorum ve tamamen hedefe odaklandım. Trabzonspor ’da ilk lig şampiyonluğumu yaşamayı gerçekten çok istiyorum. “ ifadelerini kullandı.

‘Taraftar çok tutkulu’

Taraftarlara da dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, “Napoli’de 12 yıl boyunca büyük bir tutkuyla oynadım. Trabzonspor taraftarları da öyle, Napoli’deki gibi. Desteklerinden çok memnunum. Stadımızda tribünler her zaman dolu. Geldiğimden bu yana bana inanılmaz bir destekleri var. Elbette onları mutlu etmek istiyorum” diye konuştu. Hamsik, hocası Abdullah Avcı’nın ligi çok iyi bildiğini ve sahada her zaman istediklerini yapmaya çalıştığını da söyledi.