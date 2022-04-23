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Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz: Henüz bir şey bitmedi

Trabzonspor'un başarılı futbolcularından birisi olan Dorukhan Toköz, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, henüz bir şey bitmediğini ama çok yaklaştıklarını söyledi.

23 Nisan 2022, Cumartesi 22:56 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz: Henüz bir şey bitmedi

Süper Lig 'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo mavililerde, sezon başında sağ bekte başlayan Dorukhan Toköz, bu karşılaşmada stoper olarak oynadı. Milli futbolcu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. 

İşte Dorukhan'ın sözleri:

Daha bitmedi. 4 maç daha var önümüzde. Bir puan almamız gerekiyor ama biz önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık, çok iyi bir galibiyet aldık. Şu an ciddiyetimizi bozmuyoruz ama çok az kaldı. 

Genelde hocam beni sağ bek oynattı. Bu maç stoper oynatmak istedi. Her şey çok iyi gidiyordu ama Bruno sakatlanınca sağ beke geçmek zorunda kaldım. Çok konsantreydim kendi açımdan. Kazanma hırsı olunca çok rahat oynayabiliyorsun her yerde. 

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