Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün adı Avrupa kulüpleriyle anılıyor. Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, bu gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Necdet Ergezen'in Radyaspor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamalar:

"Abdülkadir Ömür geri dönmeye konsantre oldu."

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür hakkında konuşan Necdet Ergezen şöyle dedi: "Bu tamamen mental güç. Çok ağır sakatlıklar atlattı. Bugün daha güçlü olduğunu görüyorum. Abdülkadir Ömür tekrar geri dönmeye konsantre oldu."

"Abdülkadir Ömür ile ilgilenen kulüpler var"

"Ben kendimi şanslı görüyorum. Temsil ettiğim oyuncu grubum sahada sağlıklı olduğu zaman telefonum durmuyor. Gelişme olacaktır. 17 yaşından beri Avrupa piyasasında adı geçen bir oyuncu. Potansiyelinin nereye kadar gideceği kestirelemeyen bir oyuncu. İlgilenen kulüpler var. Bunları ben de duyuyorum. Ama henüz resmi bir belge yok."