Trabzonsporlu Flavio en acı gününde sahaya çıktı!

Kendisini büyüten ve bugünlere kadar gelmesinde çok büyük emeği olan babaannesini Gaziantep maçına saatler kala kaybeden yıldız oyuncu, bu kötü haberi karşılaşma sonrasında öğrendi. Maçı 1 asistle tamamlayan başarılı orta saha, Brezilya'daki defin işlemlerini de Trabzon'dan takip etti. Şehirde artan koronavirüs vakaları sebebiyle kulüpten izin talebinde bulunmayan Flavio, Başakşehir maçına da çıktı ve iyi bir oyun ortaya koydu. Yıldız oyuncu destek mesajları için de sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.