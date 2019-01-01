Trabzonspor ile yolları ayrılan Kosta Rikalı file bekçisi Esteban Alvarado, ülkesinin takımlarından Liga Deportiva Alajuelense’ye (LDA) transfer oldu. Kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisinin transferi, kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

‘Türkiye’nin ardından doğru zaman’

Kulübün ileriye yönelik ciddi projeleri olduğunu, bunların kendisiyle uyuştuğunu savunan Esteban, imza törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’de ayrılığımla ilgili gelişmenin ardından doğru bir zaman olduğunu düşündüm. Liga Deportiva Alajuelense benim ve ailem için mutluluk verici bir yer. Sekiz yıl uzak kaldıktan sonra ülkeme dönmek mutluluk verici. Ailemin isteği eve dönmekti”.

Sözleşmesini feshedip, ayrılmıştı

Onur Kıvrak kadro dışı kaldıktan sonra yine forma şansı bulamayan ve eldivenleri Uğurcan Çakır’a kaptıran Esteban Alvarado, sözleşmesini feshetmiş ve Trabzon'u terk etmişti. (Skorer)