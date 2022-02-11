Giresunspor’un 12 Şubat'ta sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı 25. hafta mücadelesi öncesi şehirde önlemler üst seviyeye çıkartıldı. İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada, Giresunspor forması, atkısı ve materyalleri dışında farklı takımların renklerini taşıyan forma, atkı veya materyaller ile taraftarların stada alınmasına kesinlikle izin verilmeyeceği açıklandı.

Trabzonsporlu eski yönetici Sertaç Güven'den konuyla ilgili flaş bir paylaşım geldi. Güven paylaşımında, "Barcelona forması da mı olmaz?" ifadelerini kullandı.