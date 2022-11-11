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Trabzonspor'lu Enis Bardhi: Hedeflerimiz var

MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un tek golünü atan Enis Bardhi son düdüğün ardından konuştu. Tecrübeli oyuncu, "İkinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız" dedi.

11 Kasım 2022, Cuma 22:45 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'lu Enis Bardhi: Hedeflerimiz var

Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavililer'in tek golünü kaydeden Enis Bardhi mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Makedon oyuncu, "Sert ve zor bir maç oldu bizim için. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik. Ancak futbol böyle. Rakibimiz penaltıdan bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavili formayla 4. golünü kaydetti.

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