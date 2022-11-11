Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavililer'in tek golünü kaydeden Enis Bardhi mücadele sonunda açıklamalarda bulundu.

Makedon oyuncu, "Sert ve zor bir maç oldu bizim için. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik. Ancak futbol böyle. Rakibimiz penaltıdan bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavili formayla 4. golünü kaydetti.



