Trabzonsporlu Dorukhan Toköz: Çalıştık ve sonucu aldık

Trabzonspor 'un, İttifak Holding Konyaspor 'u 2-1 devirdiği maçın ardından Bordo-Mavililer'in başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz zaferi değerlendirdi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi arkadaşlık ortamımız var, çok iyi çalışıyoruz, çok istekliyiz. Herkes elinden geleni yaptı, 2-1'den sonra gol yemedik, takım savunmamızla. Konyaspor çok iyi takım, bunun farkındaydık ve ona göre çalıştık, sonucunu da aldık" dedi.

Sağ bek olarak görev yapması hakkında da Dorukhan şu yorumu yaptı:

"Hocamız hafta içi ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Antrenmanlarda da taktik çalışmalar yapıyoruz. Hocam nerede görev verirse orada görev yapıyorum. İyi veya kötü elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum."