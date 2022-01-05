Trabzonsporlu Djaniny milli takım kadrosundan çıkarıldı
9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası için Yeşil Burun Adaları Milli Takım kampına katılan Trabzonsporlu Djaniny idmanda sakatlandı. Federasyondan yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Trabzonspor 'un, Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny Semedo, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenecek olan Afrika Ulusları Kupası için milli takım kampına katılmıştı. Yıldız oyuncu, takımıyla çıktığı idmanda sakatlandı.
Sol adalesinden problem yaşayan 30 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi. Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Djaniny'nin kadrodan çıkarıldığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapamayacağı duyuruldu.