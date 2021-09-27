Trabzonsporlu Berat Özdemir: Taraftarımızı mutlu edeceğiz

Trabzonspor 'un genç orta sahası Berat Özdemir 1-1 sona eren Alanyaspor maçının ardından umutlu konuştu.

Berat, "Geirye düşmemiz önemli değil, önemli olan geriye düştüğümüzde gösterdiğimiz reaksiyonlar. Bu akşam burada kazanabilirdik. Ancak olmadı. Geriye düşen takımın psikolojisinin aksine saldırmaya, golü aramaya devam ettik. Lig çok uzun. Hedefimiziden asla şaşmadık. Biz Trabzonspor’uz! İçeride ve dışarıda galibiyetleri aramaya devam edeceğiz” yorumunu yaptı.

'Ruhu yansıttığımız sürece goller gelecektir'

Takımın performansını da değerlendiren Berat, “Önemli olan golleri bulmak. Takım oyununun, takım ruhunu sahaya yansıttığımız sürece o goller gelecektir. Biz oynadığımızı futboldan memnunuz. Biz böyle devam ettiğimiz sürece taraftarımızı da mutlu edeceğiz” dedi.