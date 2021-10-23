Trabzonsporlu Berat Özdemir: Bizi en zorlayan takım Göztepe oldu!

Trabzonspor 'un genç orta sahası Berat Özdemir, Göztepe karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. 10. hafta itibarıyla kendilerini en çok zorlayan takımın İzmir ekibi olduğunu dile getiren 22 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir deplasmandan çok değerli 3 puanla ayrılıyoruz. Öncelikle takım arkadaşlarımı, sonrasında da Göztepe camiasını tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Mücadeleci, seyir zevki yüksek bir oyun vardı sahada. Eksiklerin olması önemli değil. Haftaya da ben olmayabilirim. Ancak bizim çok geniş ve kaliteli bir kadromuz var."



