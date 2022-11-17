Trabzonsporlu Bakasetas’tan süper istatistik

Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı takıma 8 gün izin verirken, Bordo-Mavililer 21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak. Fırtına, 29 Kasım Salı günü ise Antalya kampına başlayacak. 11 günlük kampın ardından Trabzon’a dönecek olan Bordo-Mavili kafile, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek. Karadeniz ekibinin bu periyotta en az 2 hazırlık maçı oynaması bekleniyor.

Edin Visca’ya durmak yok!

Geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Edin Visca , bireysel antrenmanlarına devam ediyor . Trabzonspor izinli olmasına rağmen fiziksel anlamda açığını kapatmak için çalışmalara devam eden Bosnalı yıldız , Fenerbahçe derbisiyle sahalar a dönecek. 2. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Visca , tamamen iyileşti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Visca’nın sahaya çıkmasıyla birlikte hücum güçlerinin artacağını söylemişti.

Bakasetas’tan süper istatistik

9 gol, 7 asistlik performansıyla bu sezon Trabzonspor’u sırtlayan Bakasetas, Trabzonspor’daki genel istatistiklerine bakıldığında da parmak ısırtıyor. Toplamda 82 maça çıkan Yunan yıldız , bu karşılaşmalarda 41 gole katkı sağladı . 24 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli 10 numara, 17 de asist yaptı. Her iki maçta bir skor katkısı gösteren Bakasates , lig arasıyla beraber Siopis’le Yunanistan Milli Takımı’na gitmişti.

Gençler için büyük fırsat

22 maçlık periyotta az süre alan Doğucan Haspolat, Lahtimi ve Naci Ünüvar, Dünya Kupası arasında Abdullah Avcı’nın gözüne girmeyi hedefliyor. Bu oyuncuların yanı sıra Taha Altıkardeş, Kerem Şen gibi isimler de hazırlık maçlarında gelecek fırsatı değerlendirmek istiyor. Abdullah hocanın, özellikle Lahtimi-Naci ikilisine Dünya Kupası arasının ardından daha fazla forma şansı vermeyi düşündüğü öğrenildi.