Ara transfer döneminin son günlerinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’dan kadroya katılan Tasos Bakasetas, Kasımpaşa maçında da kilidi açtı. Daha önce Denizli, Malatya ve Gaziantep karşılaşmalarında attığı gollerle 9 puan kazandıran ve ‘Çilingir’ lakabını alan Bakasetas, kritik anlarda devreye girmeye devam ediyor. Trabzonspor formasıyla 4 maçta attığı 4 golle, 4 galibiyet getiren Yunan yıldız, kariyerinin en formda dönemlerinden birini yaşıyor.

Geçen sezon 10 yapmıştı

Geçen sezon 34 maça çıktığı Süper Lig’de 10 kez ağları havalandıran Bakasetas, bu sezon şimdiden 11 gole ulaştı. Ligin ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 7 kez fileleri sarsan 27 yaşındaki maestro, Trabzonspor performansıyla birlikte şu anda 11 gole sahip. Bakasetas, kalan 13 haftalık periyotta 1 kez daha ağları havalandırırsa, rekor kıracak.

Eski takımına karşı...

Öyle ki Bakasetas, 2015-2016’da Yunanistan 1.Ligi’nde Panionios formasıyla sezonu 11 golle tamamlamıştı. O performansını yakalayan yıldız 10 numara, aynı zamanda Trabzonspor’un son yıllardaki en başarılı devre arası transferi olmayı başardı. Yeni takımıyla çıktığı 7 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Bakasetas, pazartesi günü eski takımı Alanyaspor’a rakip olacak.

4 golle 9.5 milyon TL

Bu sezonki maaşı 600 bin Euro (5.3 milyon TL) olan Bakasetas, ücretini çoktan çıkardı. Yıldız futbolcunun attığı 4 golle Trabzonspor 4 maç kazanırken, TFF’den galibiyet primi olarak yaklaşık 9 milyon TL’yi kasasına koydu. Futbol Federasyonu bu sezon galibiyetlere 2.238.450 TL verirken, beraberliklere de bu sezon 1.2 milyon TL ödüyor. Spor Toto ise galibiyete 120 bin TL, beraberliğe 90 bin, yenilgiye ise 60 bin TL veriyor. Bakasetas, Spor Toto’dan da 480 bin TL galibiyet bonusu getirirken, toplamda Karadeniz ekibine 9.5 milyon TL kazandırmış oldu.