Bakasetas fırtınası devam ediyor... Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor’da attığı 5 golle fark yaratan ve 4 lig maçını kazandıran yıldız 10 numara, Yunanistan Milli Takımı formasıyla şovunu sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

B Grubu’nda önceki gece İspanya ile Yunanistan karşılaşırken, Granada’daki mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun favorisi olan İspanya, evindeki maçta Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda Bakasetas penaltıdan skoru eşitledi.

Kariyer sezonu...

Kaptan çıktığı zorlu deplasmanda attığı golle ülkesine 1 puan kazandıran Bakasetas, maçın adamı oldu. Yunanistan’da manşetlere çıkan ve kahraman ilan edilen 27 yaşındaki maestro, bu sezon toplamda 15 gole ulaştı. Alanyaspor’da 7, Trabzonspor’da 5 kez rakip fileleri havalandırıp kulüp düzeyinde kariyer rekoru kıran Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’yla da bu sezon 3 kez gol sevinci yaşadı. 6 da asisti bulunan Bakasetas, inanılmaz bir skor istatistiği yakaladı.

Ülkesini sırtlıyor

Uluslar Ligi ile birlikte Yunanistan’ın bu sezon milli müsabakalarda kaydettiği 7 golün 5’inin altında Bakasetas’ın imzası bulunuyor. Bakasetas, söz konusu 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Trabzonspor’un yıldız ismi, İspanya maçında 78 dakika sahada kalırken, Alanyaspor forması giyen stoper Tzavellas da mücadeleye 11’de başladı. Bir diğer Alanyasporlu Siopis ise 46. dakikada oyuna dahil oldu. Yunanistan, gruptaki ikinci maçında 31 Mart Çarşamba günü Gürcistan ile karşılaşacak.