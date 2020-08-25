Altınordu'da gösterdiği performansla Trabzonspor'a transfer olan ve geçen sezonu Bordo Mavili takımın U19 takımında geçiren genç stoper, Altınordu döneminden itibaren scout ekipleri tarafından sürekli takip ediliyor. Trabzonspor formasıyla henüz forma şansı bulamamasına rağmen A takım ile çıktığı idmanlarda kalitesini ortaya koyan Atakan Gündüz'den taraftarların da büyük beklentileri var.

Talipleri artıyor

19 yaşındaki stoper için Belçika ve Portekiz ekiplerinin transfer girişimlerinde bulunduğu ve genç stoperi kadrolarına katmak için nabız yokladığı öğrenildi. Trabzonspor'un büyük beklentiler karşılığında transfer ettiği milli futbolcu için gelecebilecek teklifleri değerlendirmeye alıp almayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Sahadaki pozisyon bilgisi, ayağını iyi kullanması ve fiziksel anlamda her geçen gün gelişim içerisinde olmasının yanı sıra penaltı kullanma özelliğiyle de dikkat çekiyor. (Kaynak: 61 Saat)





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