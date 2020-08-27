Transfer çalışmalarını sürdüren, imzaları art arda attıran Fenerbahçe'nin Filip Novak ve Jose Sosa'nın ardından bir başka Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile ilgilendiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sessizliğini bozan ve Nijerya basınından The Punch'a konuşan yıldız oyuncu, transfer iddialarını yalanladı.

Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu vurgulayan Nwakaeme, ''Şu an amacım ayrılık değil. Ben hala Trabzonspor’un futbolcusuyum ve burada çok mutluyum. İki yıllık daha kontratım var. Ayrılmam gerekecekse eğer, o zaman kulübe resmi teklif gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2018'de İsrail'in Hapoel Beer Sheeva takımından 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen Nwakaeme, Bordo Mavili ekipte geçirdiği 2 sezonda 74 resmi maça çıktı, 25 gol, 18 asistlik bir performans sergiledi.

Çıkış maddesi 6 milyon Euro

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştüğü iddia edilmişti.

Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" olduğu ifade edilmişti.

Nwkaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon Euro olduğu kaydediliyor. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncu bu bedeli kendisi de ödeyerek kulüpten ayrılabilir.