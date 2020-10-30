Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme: Ben futbolcuyum, hoca değilim!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4’e çıkaran Trabzonspor, kötü gidişatını sürdürdü. Attığı 2 golle takımının en iyileri arasında yer alan Anthony Nwakaeme, 90 dakikanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Nwakaeme, "Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor” dedi.







