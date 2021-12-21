Trabzonsporlu Andreas Cornelius: Zor bir deplasmandı

Altay karşısında attığı iki golle Trabzonspor 'a zaferi getiren Andreas Cornelius zaferin ardından konuştu.

Mücadele öncesinde maçın zor geçeceklerini tahmin ettiklerini sötleyen Danimarkalı forvet, "Kolay bir maç olmayacaktı. Zor bir deplasmandı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık, bazı şeyleri lehimize çevirmeyi başardık. Takımımı kutlarım. Kendi adıma da takıma yardımcı olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.



