Trabzonsporlu Andreas Cornelius: Şampiyonluk için bitireceğiz

Süper Lig 'de Trabzonspor 'un şampiyonluğuna sadece 1 puan kaldı. Bordo mavililer, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Adana Demirspor maçı sonrasında bordo mavililerde bir gol kaydeden Cornelius açıklamalarda bulundu.

Danimarkalı golcü şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk için 1 puan kaldı biliyoruz. Çok mutluyuz. Şampiyonluk için bitireceğiz. Geç olmasındansa en hızlı şekilde olmasını tercih ediyoruz. Bebeğim uğur getirdi. Bu nedenle gelecek sezon için de bir tane daha yapabiliriz."

Kendisine benzerliğiyle dikkat çeken taraftarla buluşmasına da değinen Cornelius, "Benim için çok sıra dışı bir durum oldu. Benim ziyaretime gelen bana benzeyen taraftar şehirde çılgın anlar yaşadığını anlattı. Bana çok benzediğini anlattı, rock yıldızı gibi yaşadığını anlattı. Çok ilginç anlar yaşadık maçtan önce" ifadelerini kullandı.





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