Trabzonsporlu Andreas Cornelius golü anlattı!

Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor , Beşiktaş 'la 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavililer'e puanı getiren golü kaydeden Andreas Cornelius maçın ardından o anları anlattı.

Danimarkalı forvet şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir galibiyet aldık. Hocamız topu arkadaşlarıma servis etmemi istedi. Sıkıntı yaşadığımız maçlarda bunu yaparız. Ben de elimden geleni yaptım. Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı."





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