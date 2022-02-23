Trabzonsporlu Andreas Cornelius 33 forveti geride bıraktı

Trabzonspor 'da Andreas Cornelius fırtınası esmeye devam ediyor. 28 yaşındaki golcü oyuncu ligde oynadığı 25 maçta 12 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.

Danimarkalı oyuncunun, skor katkısının yanı sıra ileri uçta yaptığı mücadele de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyun sisteminde kilit bir rol oynadı. Comparisonator'un verilerine göre, Cornelius'un savunma performansı şu şekilde:

CORNELIUS ALANYA MAÇINDA ÇOK FARKLIYDI

İleri uçta tam 20.08 ikili mücadele ortalamasıyla oynayan 28 yaşındaki golcü oyuncu 9.06 kazanma ortalaması ile de takımına bu alanda büyük bir katkı veriyor.

Başarılı forvet, bu iki istatistikle de ligdeki 33 santrfor arasında lider durumda. Andreas Cornelius, son oynanan Alanya maçında ileri uçta 21 kez ikili mücadeleye girdi. Bunların 12'sini kazanma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ AŞTI

Kopenhag'da 0.34 gol ortalamasıyla oynayan Cornelius, İtalya'da Parma formasıyla 57 maçta 13 gol atıp, 0.22'de kaldı. Trabzonspor formasıyla ise toplam 27 maçta 13 golle 0.48 ortalamaya ve kariyer zirvesine ulaştı.

Andreas Cornelius, Bordeaux'da 29 maçta 3 gol, Atalanta'da 35 maçta 7 gol atmış, C.City'de ise 11 maçta hiç gol atamamıştı. Danimarka Milli Takımı'nda ise 35 maçta gol sayısı 11. (Akşam)