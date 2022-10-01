Süper Lig 'de milli ara dönüşü Trabzonspor hata yapmadı. Kayserispor deplasmanında ilk devreyi 1-0 geride kapatan Bordo-Mavili ekip, ikinci yarıda Anastasios Bakasetas ve Umut Bozok'un gollleriyle 2-1 kazanmasını bildi.

'Yenemeyeceğimiz takım yok'

Mücadelenin ardından da penaltı golüyle galibiyetin fitilini ateşleyen Bakasetas açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını kaydeden Yunan oyuncu, "Aslında gayet iyi oynadığımız bir maç oldu. İlk devrede işler istediğimiz gibi gitmese de 5 pozisyonumuz vardı. O sonuç adil değildi. Soyunma odasında eksik detayları konuştuk ve ikinci yarıda geri döndük. Konsantre olduğumuzda, planları uygulayıp, mücadele ettiğimizde bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Kupa maçının da rövanşı oldu bir anlamda" dedi.

'Penaltı kaçırdım ama güvendiler'

Bu sezonki gol ve asistleri hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, "Bireysel performans oyuncunun özgüveni açısından önemlidir ama her zaman takımın kazanması çok daha önemlidir. Penaltı atmak farklı bir duygu, geçen sene kaçırdığım penaltılar olmuştu. Teknik heyet ve takım arkadaşlarım bu konuda bana güven verdi, bu da beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.