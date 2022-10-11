Bu sezon 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan ve Trabzonspor ’u sırtlayan Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa’yı boş geçti. Yunan yıldız, rakip fileleri havalandıramadı. Ligde son 3 haftada da gol sevinci yaşayan Bakasetas, dün de gol atsaydı ilk kez 4 maçlık bir seri yakalayacaktı.

Sakatlığı nedeniyle deplasmandaki Monaco mücadelesinde sonradan oyuna giren ve ağları havalandıran Bakasetas’ın, perşembe günü ilk 11’de olması bekleniyor.





Yusuf Yazıcı 3.5 yıl sonra

Transferin son günlerinde yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, uzun bir aradan sonra Akyazı’ya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Monaco maçının ardından ligde de Yusuf’u ilk 11’de oynattı. En son 2019’un Mayıs ayında Bordo-Mavili taraftarların önünde bir lig maçına çıkan Yusuf, 3.5 yıl aranın ardından Akyazı’nın çimlerine ayak bastı. Yusuf beklentilerin altında bir performans ortaya koyarken, 60. dakikada yerini Umut Bozok’a bıraktı.