Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas: Çok özgüvenli hissediyorum
Bordo-Mavililer, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından 3. golü kaydeden Anastasios Bakestas konuştu. Yunan oyuncu, "Top ceza sahası ve çevresine geldiğinde, çok özgüvenli hissediyorum. Şutlarım üzerine çok çalışıyorum" yorumunu yaptı.
Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor , İstanbulspor'u Akyazı'da 4-0'lık skorla geçti. Bordo-Mavililer'in 3. sayısını kaydeden ve bu sezonki 11. golünü atan Anastasios Bakaetas galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezon 28. maçında 11 gol, 10 asiste ulaşarak şimdiden 'double-double' yapan Yunan futbolcu, "Top ceza sahası ve çevresine geldiğinde, çok özgüvenli hissediyorum. Özellikle sol ayağıma geldiğinde... Şutlarım üzerine çok çalışıyorum. Gol atarak takımıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca 3-4 bin şut atmışım oralardan" dedi.