Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas: Çok özgüvenli hissediyorum

Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor , İstanbulspor'u Akyazı'da 4-0'lık skorla geçti. Bordo-Mavililer'in 3. sayısını kaydeden ve bu sezonki 11. golünü atan Anastasios Bakaetas galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 28. maçında 11 gol, 10 asiste ulaşarak şimdiden 'double-double' yapan Yunan futbolcu, "Top ceza sahası ve çevresine geldiğinde, çok özgüvenli hissediyorum. Özellikle sol ayağıma geldiğinde... Şutlarım üzerine çok çalışıyorum. Gol atarak takımıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca 3-4 bin şut atmışım oralardan" dedi.



