Süper Lig 'in 5. haftasında Trabzonspor , Ümraniyespor'u, Trezgeuet'in tek golüyle 1-0 devirdi. 2 hafta sonra kazanan Bordo-Mavililer'de galibiyetin ardından Anastasios Bakasetas konuştu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Yunan futbolcu, "İki istemediğimiz sonucun ardından bu maça çıktık. Bu nedenle zor maç olacağını biliyorduk mental olarak. Ümraniye iyi takım, iyi organizasyonları olan bir takım. Ama rakibimizi iyi kapattık. Daha fazla gol atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Biz baskılı oynadık ve kazandık. Çok mutluyuz" dedi.

Sakatlığın ardından kendi fiziksel durumunu da değerlendiren yıldız oyuncu, "Sakatlığım çok ciddi değildi. 1 hafta takımdan ayrı kaldım ama bugün sahadaydım. Futbolda sakatlıklar oluyor, doğasında var" ifadelerini kullandı.







