Trabzonspor'lu Abdulkadir Parmak sezonu erken açtı!
Geçen sezonun ikinci yarısında Kayserispor'a kiralanan Abdulkadir Parmak yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girebilmek adına şimdiden çalışmalara başladı. 27 yaşındaki futbolcu takım izinli olmasına rağmen Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti ve ilk bireysel idmanını gerçekleştirdi.
Trabzonspor altyapısından yetişen Abdulkadir Parmak geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor'a kiralanmıştı. Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda ligin ikinci devresinde kadroda yer alamayan, Sarı-Kırmızılı formayla mücadele eden tecrübeli oyuncu sezonun sona ermesiyle Karadeniz ekibine geri döndü.
27 yaşındaki futbolcu takım izinli olmasına rağmen yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girebilmek için şimdiden çalışmalara başladı. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel idman yapan başarılı orta saha önümüzdeki sezon altyapısından yetiştiği Trabzonspor'un kadrosunda yer almayı hedefliyor.
Abdulkadir Parmak sezonun ikinci devresinde Kayserispor formasıyla 17 maça çıktı, 1 gol ve 2 asistle oynadı.
İşte Abdulkadir bu paylaşımla idmanlara başladığını duyurdu: