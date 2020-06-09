Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve West Ham United Kadın Futbol Takımı oyuncusu Alisha Lehmann’ın hünerlerini gösterdiği paylaşım gündem oldu. Neymar, Cavani, Emre Mor, Sergio Ramos ve çok daha fazlası haftanın en iyi 10 paylaşımı konseptiyle sizlerle buluşuyor.

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