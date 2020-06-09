Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve West Ham United oyuncusu Alisha Lehmann’ın paylaşımı mest etti!
Trabzonspor'un 'Yerli Messi’ lakaplı oyuncusu Abdülkadir Ömür ve West Ham United Kadın Futbol Takımı oyuncusu Alisha Lehmann’ın paylaşımı gündem oldu. Neymar'dan, Cavani’ye Sergio Ramos’dan Frankie de Jong’a, Emre Mor’dan Rizespor’un yengesi Irina’ya kadar birçok ismin çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir de FANATİK gözüyle bakın.
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve West Ham United Kadın Futbol Takımı oyuncusu Alisha Lehmann’ın hünerlerini gösterdiği paylaşım gündem oldu. Neymar, Cavani, Emre Mor, Sergio Ramos ve çok daha fazlası haftanın en iyi 10 paylaşımı konseptiyle sizlerle buluşuyor.
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