Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür transfer oluyor!

Trabzonspor 'un kazandığı tarihi şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasında yer alan Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla büyülemişti. Bordo-Mavili formayla en skorer sezonunu yaşayan Abdülkadir Ömür, transferin de gözdesi haline gelmişti.

Özellikle Fransız ekiplerinin kıskacında olan Abdülkadir Ömür için en ciddi hamleyi Marsilya yapmıştı. Kulübün takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin ardından oyuncu için bir kez daha harekete geçilmiş ve 12 milyon euro gözden çıkarılmıştı.

ROMA KARŞI ATAĞA KALKTI

Akşam'ın haberine göre Marsilya'nın bu hamlesinin ardından Abdülkadir Ömür'e talip olan takımlardan Roma'nın da karşı atağa geçtiği İtalyan basınında geniş yankı buldu. Geçtiğimiz günlerde Zeki Çelik'i kadrosuna katan Jose Mourinho'nun Roma'sı, Abdülkadir Ömür için tekrar nabız yoklamaya başladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TERCİHİNİ YAPTI

Jose Mourinho tedrisatında kendisini geliştireceğine inanan Abdülkadir Ömür'ün de ilk tercihi Roma. Tarafların anlaşma sağlaması halinde başarılı futbolcunun Marsilya değil Roma'da forma giymek istediği belirtiliyor.









TRABZONSPOR SÖZ KONUSU RAKAMI KABUL EDECEK

12 milyon euroluk teklifin resmiyete dökülmesi halinde Trabzonspor'un bu bedeli kabul edeceği kaydedildi. Bordo-Mavililer, Abdülkadir Ömür için hem Marsilya hem de Roma'dan resmi teklif bekliyor.

33 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERMİŞTİ

Trabzonspor formasıyla ligde 33 maça çıkan Abdülkadir Ömür 7 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı. Bordo-Mavililerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10,5 milyon euro.