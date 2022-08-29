Trabzonspor 'da, Galatasaray mücadelesi öncesinde Abdülkadir Ömür sorunu yaşanmıştı... Sakatlığı nedeniyle dev maçta kadrodan çıkartılan milli oyuncu için Abdullah Avcı, "Abdülkadir Ömür’ün ağrısı vardı. MR çektirdi ve temiz çıktı. Ağrısı devam edince tasarruf olarak geri çektik" şeklinde bir açıklaması yapmış, ardından da sürpriz bir transfer söylentisi çıkmıştı.

Bilerek oynamadığı iddiası ortaya atıldı

23 yaşındaki yıldızın, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a gitmek istediği ve bu sebeple Galatasaray maçında oynamak istemediği iddia edilmişti. Bu dedikoduların ardından Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Tv 100'e konuştu. Gün bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

23 milyon Euro reddedilmişti!

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür üç sezon önce Yusuf Yazıcı'nın, Lille'e transfer olduğu dönemde Manchester City ve Benfica'dan teklif almıştı. Hatta Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu sonrasında yaptığı açıklamada, bu teklifin 23 milyon Euro olduğunu ve söz konusu rakamı kabul etmedikleri için pişman olduğunu dile getirmiş ve özeleştiri yapmıştı.

50 gollük katkı...

Abdülkadir, Trabzonspor formasıyla 159 maça çıkıp, 23 gol, 27 asistlik performans sergiledi.







