Önümüzdeki sezon kaliteli ve bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Listeye de sürpriz bir isim girdi: Oğuz Yılmaz...

Yerli operasyonu başlatan, bu doğrultuda da Mustafa Kapı, Burak Kapacak ve Rezan Çorlu'yu listesine alan Fırtına, stoper için de Denizlispor'da gösterdiği başarılı performansla ön plana çıkan hatta Milli Takım havuzu için de adı geçen 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

Onay verildi

Oyuncu izleme (scout) ekibinden olumlu rapor gelirken, teknik heyetin de başarılı oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi. Bonservisinin olmaması nedeniyle Oğuz'u elinden kaçırmak istemeyen Karadeniz devi, deneyimli futbolcu ile ilk teması kurdu. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde daha ciddi adımların atılması bekleniyor.

Vazgeçilmez oldu

TFF 1. Lig'de Balıkesir formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve transfer olduğu Denizlispor'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Horozlar'ın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu oyunla beğeni kazanan Oğuz'un ismi Milli Takımla da anılıyor.

Ömer Necati Albayrak