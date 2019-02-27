Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında açıklama yapıldı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 17:15
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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi.

Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya’da devam edileceğini sözlerine ekledi

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