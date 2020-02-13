Trabzonspor'dan yeniden Sosa ve Novak hamlesi!

Bordo-Mavililer iç transferde Sosa ve Novak ile anlaşma zemini arayacak... Fırtına bu kez iki yıldıza imza attırmakta bir hayli kararlı.

13 Şubat 2020, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan yeniden Sosa ve Novak hamlesi!

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu. Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

Kaynak: Takvim

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