Fırtına'ya transfer olmadan önce Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olan ve 10 senedir kolay kolay maç kaçırmayan Edin Visca yeni sezonun ikinci haftasında Hatayspor maçında kolunu kırmıştı. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Boşnak futbolcu özellikle Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 40 günlük arayı fırsat bilmiş ve o süreçte oynanan hazırlık maçlarıyla formasına kavuşmuştu.









Eski günlerine dönüş sinyali...

Süper Lig'e dönüşte de cumartesi günü oynanan Fenerbahçe karşısında 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu eski günlerine dönüş sinyali vermişti. Ancak bugün 32 yaşındaki şanssız bir sakatlık daha yaşadı. 48. dakikada Karagümrük'lü Levent Mercan'la ikili mücadeleye giren Visca sol omzunun üzerine düştü.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Acılar içinde yerde kalan deneyimli kanat oyuncusu kalkamadı ve kenara 'Omzum çıktı, değiştirin' işareti yaptı. Sağlık ekibi hemen müdahale ederken onlardan da değişiklik işareti gelince Visca yerini Djaniny'e bıraktı. Omzu sarılan yıldız oyuncu vakit kaybedilmeden ambulansla hastaneye götürüldü.

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor açıkladı

Bordo-Mavililer bugün yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

En az 2 ay yok

Fanatik'in elde ettiği bilgiye göre Edin Visca'nın en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.