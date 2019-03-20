Sezon başında 1 yıllığına anlaşmaya varılan, yönetimle para dahi konuşmayan Ünal Karaman, Trabzonspor’un belki de en sıkıntılı dönemlerinden birinde hocalık yaptı. Maliyet nedeniyle yıldızların tek tek yollandığı, devre arasında yasak nedeniyle transferin yapılmadığı sezonda, Ünal hoca her şeye rağmen oynattığı futbolla alkış aldı.

İlk yarıda 29 puan kazanıp, zirve mücadelesinin içinde olan, ikinci devrede ise sakatlıklar nedeniyle bu yarıştan kopan Fırtına, her şeye rağmen ilk 4 potasındaki yerini aldı.

3.’lük iddiası var

Üstelik bitime 8 hafta kala Bordo-Mavililer’in ciddi şekilde 3.’lük iddiası sürüyor. Çünkü Beşiktaş ile puan farkı sadece 4. Yönetim de Ünal Karaman’ı performansı nedeniyle ödüllendirmeye hazırlanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başarılı hocanın sözleşmesini uzatacak. Başkan, Karaman’a 1+1 yıllık bir mukavele teklifi yapmayı planlıyor.

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Gençleri vitrine çıkardı

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz gönderildikten sonra altyapıya daha da sarılan Ünal Karaman, kimsenin adını duymadığı kaleci Uğurcan Çakır’a eldivenleri emanet etti. Stoperde yine altyapıdan Hüseyin Türkmen’i oynattı. Daha önce Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile başlayan furyaya, Abdülkadir Parmak, Batuhan Artaslan, Arda Akbulut ve Murat Cem Akpınar gibi isimler eklendi.

Yabancıları coşturdu

“Trabzonspor kadrosunda yer alan hiçbir oyuncuya yabancı gözüyle bakmayız” diyerek, yerli-yabancı ayrımı yapmadığını her fırsatta dile getiren Ünal hoca, lejyonerlerden de üst düzey verim aldı. Fırtına’nın ligde attığı 45 golün 33’ü yabancılardan gelirken, kulüp tarihinde bir rekor kırıldı.

En az o kazanıyor

Ünal Karaman, Trabzonspor’un 3 büyük rakibi ve Başakşehir baz alındığında ligin en az kazanan hocası. Tecrübeli çalıştırıcı, aylık sadece 150 bin TL ücret alıyor. Yeni kontratta bu rakamda da ciddi bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

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Takım Avrupa yolunda

Akyazı’da alınan Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleri bu sezon taraftarı en mutlu eden maçlar olurken, Ünal Karaman yönetimindeki Bordo-Mavililer adım adım Avrupa’ya gidiyor. 4 senelik UEFA Avrupa Ligi hasretine son vermeye hazırlanan Bordo-Mavililer’de en büyük hedef; ligi 3. bitirmek.

Hangi hoca ne alıyor?

Galatasaray (Fatih Terim) 3 milyon Euro

Beşiktaş (Şenol Güneş) 2.5 milyon Euro

Fenerbahçe (Ersun Yanal) 1.6 milyon Euro

Başakşehir (Abdullah Avcı) 1.5 milyon Euro

Trabzonspor (Ünal Karaman) 1.5 milyon TL