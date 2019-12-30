Kayserispor maçının 56. dakikasında sakatlığı sebebiyle yerini Erce Kardeşler’e bırakan başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili, Trabzonspor resmi site üzerinden bir açıklama yaptı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz’ın sözlerine yer verilirken şu ifadeler kullandı:

“Kemik yapılara ait önemli bir sorun görülmemiş, sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilmiştir. Kalecimizin akut dönem tedavisine başlanılmış olup kesin teşhisin ödemin fazlalığı nedeniyle bir kaç gün sonra yapılacak MR tetkikleri sonrası konulması planlanmaktadır.”