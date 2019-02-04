Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor, kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 15:00
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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kalecimiz Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uğurcan Çakır’ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, ‘’Kalecimiz Uğurcan’ın bugün çekilen MR’ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir’’ dedi.

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