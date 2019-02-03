Trabzonspor’dan Turgut Uçar için başsağlığı mesajı

Trabzonspor, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

03 Şubat 2019, Pazar 23:04
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Trabzonspor’dan Turgut Uçar için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli’nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır."

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